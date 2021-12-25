تونس: 320 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان صادر عنها ، بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و516 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 320 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 722 ألفًا و443 شخصًا، مشيرة إلى تعافي 234 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 694 ألفًا و914 شخصًا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليًا جراء الإصابة بالفيروس 234 شخصًا.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا هاشمي الوزير، إن بلوغ نسبة التلقيح 70 بالمائة، سيجعل المجتمع التونسي في مأمن من أي موجة جديدة لجائحة كورونا.

وأضاف الوزير - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الزيادة في عدد الملقحين بحوالي 2 مليون شخص جديد من 12 عامًا فما فوق.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة عامة للتطعيم تتراوح من 70 إلى 80 بالمائة من شأنها أن تمهد الطريق للتخلي عن جميع الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا وفتح صفحة جديدة يكون عنوانها الأبرز استعادة الحياة الطبيعية دون اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها التخلي عن الاستظهار بجواز التلقيح.

وبحسب عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فإن التحدي الماثل أمام السلطات الصحية حاليا يتمثل في التصدي لتسرب الإصابات بمتحور "أوميكرون" بعد تسجيل 6 حالات وافدة حاملة للإصابة به، محذرًا من أن مخاطر هذا الفيروس تتركز في تضاعف الإصابات على نحو مريب من يوم إلى آخر.

وأفاد الوزير بأن الدراسات العلمية أظهرت أن نسبة انتشار متحور "أوميكرون" قد ارتفعت خلال أيام قليلة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى 75 بالمائة من مجموع التحاليل الإيجابية بعد أن كانت في حدود 20 بالمائة فقط.