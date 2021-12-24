الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالون «المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات» (فيديو)

وزيرة الهجرة السفيرة
وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

بدأ منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يعقد تحت عنوان "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي تتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

كما يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصصين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فتح المشاركة في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يعقد، اليوم الجمعة، الساعة السابعة مساء ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستضيف الصالون، اليوم، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

كما يشارك في الصالون النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، ويدير الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

لمتابعة الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب بحضور وزير الهجرة من الرابط التالي: 

 

 

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصريون في الخارج نجاحات تحديات الاقتصاد الوطني وزيرة الهجرة السفيره نبيله مكرم استراتيجية التواصل

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وائل لطفي

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