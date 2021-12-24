عاصفة الشتاء.. ثلوج جبلية كثيفة تضرب الولايات المتحدة

أكدت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن عاصفة شتوية قد تجلب 10 أقدام من الثلوج خلال الاحتفال بعيد الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت الشبكة الأمريكية إنه يمكن أن تتساقط الثلوج في سياتل وبورتلاند بولاية أوريجون خلال موسم الأعياد، بينما يمكن أن يتراكم الثلج على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام في سييرا نيفاداس.

وأضافت أن نظام العاصفة الشتوية قد يعني عيد ميلاد أبيض نادر في أجزاء من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة مناطق بالقرب من مستوى سطح البحر، بما في ذلك أوريجون وواشنطن ، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يتراكم الثلج على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام في وسط سييرا نيفاداس.

وـشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى معظم سكان سييرا نيفادا من 5 إلى 8 أقدام، وتم تحذير المواطنين من الطرق وضرورة تجنب السفر خلال الأيام المقبلة لأن ظروف القيادة قد تكون خطرة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية: "سلسلة من عواصف المحيط الهادئ ستجلب فترات من الأمطار الغزيرة المرتفعة المنخفضة والثلوج الجبلية الكثيفة إلى غرب الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد".

كما حذرت من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وتدفقات حطام بالقرب من المناطق المحترقة مؤخرًا، كما ان مدن مثل بورتلاند وأوريجون وسياتل يمكن أن يكون لها عيد ميلاد أبيض نادر.

تشير المزيد من نماذج الطقس إلى أن ما يكفي من الهواء البارد والرطوبة سوف يتداخلان في جميع أنحاء المنطقة لإنتاج الثلج المتراكم بالقرب من قاع الوادي أو عنده بدءًا من ليلة السبت ويستمر حتى يوم الاثنين.

وأوضحت خدمة الأرصاد الجوية أنه "من المحتمل تساقط ثلوج إضافية الأسبوع المقبل".

وفي تغريدة منفصلة، قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سياتل: "من غير المتوقع تساقط ثلوج كثيفة على نطاق واسع خلال يوم عيد الميلاد".

وذكرت خدمة الطقس إنه إذا تساقطت الثلوج في سياتل، فمن المحتمل أن تبدأ مساء السبت حتى مساء الأحد، مضيفة أن "الكثير من الأراضي المنخفضة قد تشهد تساقط ثلوج تتراوح بين 3-5 بوصة في السيناريو الأكثر احتمالا ".

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية أن سياتل سجلت ثلوجًا “قابلًا للقياس في يوم عيد الميلاد سبع مرات فقط خلال 127 عامًا، وكان أكبرها 1.8 بوصة كان عام 1909”.