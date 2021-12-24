الرؤية والإنجاز.. نموذج مصرى عالمى فى دعم اللاجئين ومكافحة الهجرة

اعتمدت مصر سياسة ذات تأثير فعال على الصعيدين الدولي والإقليمي، خلال السبع سنوات الماضية، ركزت فيها على تحقيق السلام والاستقرار المستدام، وتعزيز حقوق الإنسان، خاصةً دعم اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعملت سياسة مصر الخارجية طول السنوات الماضية على التنوع في علاقاتها مع دول العالم، ودعم أي جهود للسلام في المنطقة العربية، وعلى المستوى الإقليمي أيضًا، وبالإضافة إلى خلق سبل مختلفة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات.

الرؤية والإنجاز.. مصر تكافح الهجرة غير الشرعية

وسعت مصر إلى التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وتعزيز المجالات الاقتصادية، والالتزام بالقانون الدولي، ودعم ذلك في كافة المحافل والقمم التي شاركت فيها.

وبذلت مصر جهودًا ضخمة في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، وأن تكون دولة لا تساعد في استمرار تلك الظاهرة، بل تقدم حلولًا فعالة لوقفها، وتساعد في تحقيقها.

مصر تقدم نموذجًا في دعم اللاجئين

وكذلك، حافظت مصر على دعم اللاجئين، وأن تصبح نموذجًا يحتذى به في ذلك الملف، خاصةً التزامها بتوفير كافة الحقوق للاجئين الموجودين على أرضها، وتقديم كل الخدمات الأساسية لهم، وعدم فصلهم في مخيمات، مثل الدول الأخرى.

واتخذت مصر عدة خطوات لتقدم نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، أبرزها:

- لم يخرج من سواحل مصر مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين منذ عام 2016.

- يوجد 6 ملايين مهاجر ولاجئ على أرض مصر يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.

- بلغت زيادة أعداد اللاجئين 164.2 ألف لاجئ في العشر سنوات الأخيرة.

- عام 2020 بلغت الأعداد 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء في مصر، بينما في عام 2011 كان العدد 95.1 ألف لاجئ وطالب لجوء.