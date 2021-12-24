انطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «دراجتك صحتك» بالغربية

انطلقت اليوم من كورنيش طنطا بالغربية، أولى فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "دراجتك صحتك" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والذي حدد بدورة مجموعة من المسارات الآمنة بشوارع ومدن المحافظة وتخصيص ساعات كل يوم جمعة لإتاحة الممارسة الحرة والآمنة للمواطنين من مختلف المراحل العمرية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في اجتماعه التحضيري لتنفيذ المبادرة في وقت سابق، أن مبادرة "دراجتك صحتك" والتي أطلقها رئيس الجمهورية لها أكبر الأثر في نشر رياضة الدراجات لتصبح أسلوب ونمط حياة للمواطنين، ولذلك قامت المحافظة بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لبحث المسارات الآمنة التي يمكن تنفيذ المبادرة بها بمختلف المراكز والمدن وتتوافر بها شروط الأمان التي تتيح ممارسة آمنة للرياضة ويشجع المواطنين على الإقبال، وقد تم تحديد مسارات لمستخدمي الدراجات الهوائية وذلك كل يوم جمعه من كل أسبوع.

وكشف محافظ الغربية عن تمركزات المسارات كمرحلة أولى في مدن طنطا، المحلة الكبرى، بسيون وزفتى وجاري تعميمها في كافة مدن المحافظة، مشيرا إلى أنه في مدينة طنطا وقع الاختيار على كورنيش طنطا من كلية الهندسة وحتى سكة المحلة، أما شارعي جمال عبد الناصر وعبد الحي شاهين كانا الوجهة المفضلة للتنفيذ بالمحلة الكبرى، وفي مدينة بسيون وقع الاختيار على طريق بسيون صا الحجر داخل بسيون، كما كان طريق الرياح العباسي داخل مدينة زفتى اختيار ملائم للتنفيذ بالمحافظة.