الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح للتغلب على العبء المادي خلال الاحتفال بعيد الميلاد

الاحتفال بعيد الميلاد
الاحتفال بعيد الميلاد

يمكن أن يكون عيد الميلاد أحد أروع أوقات السنة بالنسبة للأزواج، فإشعال الأضواء وتقديم الهدايا والذهاب للاحتفال بالخارج جميعها أوقات رومانسية، وعلى الرغم من كل هذا يمكن أن تكون تلك المناسبة تمثل ضغطت إضافيا على العلاقات، سواء كان ذلك بالمعنى المادي أو من خلال شؤون الأسرة.

لماذا يتجادل الأزواج أكثر من المعتاد في عيد الميلاد؟


وفقا لموقع metro  يمكن أن تظهر الحجج بسهولة أكبر في عيد الميلاد، فخلال فترات الأعياد هناك الكثير من التوقعات والأنشطة التي تصرفنا عن حياتنا اليومية العادية، ويتجادل الأزواج أكثر بسبب كيفية تعطل روتينهم المعتاد، بالإضافة لأن هناك ضغط من الأسرة والأقران الآخرين لتحقيق التوقعات لجعل هذا الوقت من العام ساحرًا، ويمكن أن تتعارض هذه التوقعات.

كما يضيف عيد الميلاد هذا عبئًا ماليًا إضافيًا يؤدي إلى مزيد من الصراعات والمخاوف، وللتغلب علي هذا الأمر نعرض لكم فيما يلي نصائح من شأنها أن المساعدة علي بقاء الرومانسية خلال هذا الوقت من العام.

لا تركز على شراء الهدايا 

التركيز علي اقتناء أكبر وأفضل قدر من الهدايا  يتسبب في حدوث صراع وتوتر، لذلك أشتري ما تشتطيع  الحصول عليه ولا تستنفذ الكثير من الوقت والمجهود في محاولة شراء أكبر قدر من الهدايا.

حاول ألا تفرط في تناول الطعام في عيد الميلاد

الإفراط في الشرب والكثير من الطعام ، يمكن أن يؤثر على مشاعرنا وأدائنا، لذلك قلل من تناول الطعام حتي لا تصاب بالتخمة ويتعكر مزاجك في هذا الوقت.

وإذا كنت تخطط للاحتفال بالخارج فتأكد من عدم الإفراط في تناول الطعام أو الشراب مسبقًا حتى يتسنى لك الاستمتاع تمامًا.

مشاركة مهام عيد الميلاد

إذا كان ترتيب عيد الميلاد يبدو مرهقا على شخص واحد فينصح المشاركة في القيام بمهام عيد الميلاد، ولن يوقف هذا الجدال والتوتر فحسب، بل سيقلل من التعب ما يعني أنه يمكنك وضع هذه الطاقة الإضافية في بعض الأنشطة الشخصية الإضافية لاحقًا.

عيد الميلاد الكريسماس الشريك العاطفي لماذا يتجادل الأزواج أكثر من المعتاد في عيد الميلاد مهام عيد الميلاد هدايا الكريسماس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز

بالأرقام.. جهود دعم المرأة التي أثارت فضول وفد الكونجرس خلال زيارته مصر

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

مفارقات قضية الآثار الكبرى.. التقرير الطبي: حسن راتب واعي وبصحة جيدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط