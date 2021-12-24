الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

9 اجتماعات للجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع المقبل

رئيس لجنة الإسكان
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 9  اجتماعات خلال الأسبوع المقبل برئاسة النائب عماد سعد حمودة.

وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش عدد من الطلبات بشأن تغيير وزيادة سعة الخط الرئيسى لمياه الشرب الواصل من محطة مياه الشرب البستان إلى قرية ميت الخولى عبد الله، ومركز الزرقا محافظة دمياط، كما تناقش طلب آخر حول عدم توصيل الصرف الصحى بعزبة أبو يوسف التابعة للوحدة المحلية لقرية شرمساح مركز الزرقا بدمياط، وعدم توصيل الصرف الصحى بعزب " 7/13/ عزبة عطا الله/ المداخن" التابعة للوحدة المحلية بقرية سيف الدين بدمياط أيضا.

وتناقش اللجنة عدد من الطلبات بشأن إحلال وتجديد محطة المياه بمدينة السرو، وعدم توصيل الصرف الصحى لمنطقة البر الشرقى، وعدم استكمال شبكات الصرف الصحى بالرغم من ربطها على المحطة المعدة بمدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة عدد من الطلبات بشأن تأخر البدء في مشروع صرف صحى كفر حمودة مركز ههيا ، توقف العمل بمشروع الصرف الصحى ومحطة الرفع والمعالجة بقرية العلاقمة وحوص نجيح وكذلك تعطل خط الطرد بمركز ههيا، وتوقف تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس، وعدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس بكفر الشيخ.

كما تنظر اللجنة عدد من الطلبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها باستعراض نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة لمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، وطلب إحاطة بشأن توقف أعمال الصرف الصحى بمدينة سوية.

الصرف الصحي مجلس النواب لجنة الإسكان النائب عماد سعد حمودة طلبات الإحاطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

كشف تفاصيل جديدة حول العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالزيتون

مبادرات الرئيس خلال 7 سنوات.. «نقطة مضيئة» لبناء الإنسان والمجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67