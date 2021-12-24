9 اجتماعات للجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 9 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل برئاسة النائب عماد سعد حمودة.

وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش عدد من الطلبات بشأن تغيير وزيادة سعة الخط الرئيسى لمياه الشرب الواصل من محطة مياه الشرب البستان إلى قرية ميت الخولى عبد الله، ومركز الزرقا محافظة دمياط، كما تناقش طلب آخر حول عدم توصيل الصرف الصحى بعزبة أبو يوسف التابعة للوحدة المحلية لقرية شرمساح مركز الزرقا بدمياط، وعدم توصيل الصرف الصحى بعزب " 7/13/ عزبة عطا الله/ المداخن" التابعة للوحدة المحلية بقرية سيف الدين بدمياط أيضا.

وتناقش اللجنة عدد من الطلبات بشأن إحلال وتجديد محطة المياه بمدينة السرو، وعدم توصيل الصرف الصحى لمنطقة البر الشرقى، وعدم استكمال شبكات الصرف الصحى بالرغم من ربطها على المحطة المعدة بمدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة عدد من الطلبات بشأن تأخر البدء في مشروع صرف صحى كفر حمودة مركز ههيا ، توقف العمل بمشروع الصرف الصحى ومحطة الرفع والمعالجة بقرية العلاقمة وحوص نجيح وكذلك تعطل خط الطرد بمركز ههيا، وتوقف تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس، وعدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس بكفر الشيخ.

كما تنظر اللجنة عدد من الطلبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها باستعراض نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة لمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، وطلب إحاطة بشأن توقف أعمال الصرف الصحى بمدينة سوية.