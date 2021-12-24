اليابان تُعلن مقاطعة أولمبياد بكين 2022 دبلوماسيًا

على خطى العديد من الدول مثل واشنطن، أستراليا، بريطانيا، وكندا، أعلنت اليابان​، اليوم الجمعة، أنها لن ترسل وفدا حكوميا إلى دورة ​الألعاب الأولمبية الشتوية​ في بكين لعام 2022.

وقال المتحدث باسم ​الحكومة اليابانية،​ إن بلاده لن ترسل وفدا حكوميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، في قرار ينظر إليه على أنه يتماشى مع المقاطعة الدبلوماسية التي تقودها ​الولايات المتحدة​؛ بسبب سجل ​الصين​ في مجال حقوق الإنسان.

فيما أشارت مصادر حكومية، إلى أن الرياضيين اليابانيين سيحضرون في الألعاب الأولمبية كما هو مقرر.

ووفقا لما نقلته وكالة كيودو عن تلك المصادر، فإن الحكومة اليابانية تخلت عن خطة لإرسال مسؤولين كبار إلى أولمبياد بكين لأنها لم تشهد تحسنا طفيفا في أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، وفي و​هونج كونج​.

ويولي رئيس الوزراء الياباني ​فوميو كيشيدا​ أهمية لحقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لدبلوماسية اليابان.

يجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ​أستراليا​ و​بريطانيا​ وكندا أعلنت عن إجراءات مماثلة.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال فى تصريحات سابقة، إنه ليس لديه خطط لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في فبراير المقبل.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن تصريحات كيشيدا جاءت خلال جلسة للبرلمان، مشيرة إلى أنها تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، وسط انتقادات لسجل الصين الخاص بحقوق الإنسان، وهي الخطوة التي انضمت إليها دول أخرى مثل أستراليا وبريطانيا.

وأضاف كيشيدا أن اليابان ستحدد موقفها "بعد وضع مسائل مختلفة في الاعتبار بشكل شامل بالنظر للمصالح الوطنية"، حسبما ذكرت كيودو.

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

وبهذه الفعالية ستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.