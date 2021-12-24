ينشر لكم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 24-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-12-2021

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 20.86 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيه، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو في مصر، عند نحو 17.94 جنيه للشراء، في بنك مصر إيران للتنمية وسجل أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 17.54 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتشهد أسواق الأوراق المالية في الإمارات، استقرار في سعر العملات خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي، وفق السعر المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم.

وتداولت البنوك العاملة في مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في بنك بلوم، عودة، المصري الخليجي عند مستوى 4.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودى اليوم

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.