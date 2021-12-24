مهندس كمبيوتر يستفيد من فراغ فترة كورونا ليتعلم الغزل بالخيوط (صور)

أتت جائحة فيروس كورونا المستجد محملة بأعباء وخسارات مادية على الجميع لكن باسم نبيل ابن الستة والثلاثين ربيعا قرر جعلها مكسبا لشيء آخر؛ ويحكي الشاب القاهري مهندس الكمبيوتر أن قصته بدأت منذ حبه للرسم في عمر السبعة عشر عاما حيث انخرط في التدرب علي برامج التصميمات المختلفة وتقنيات الفوتوشوب؛ وهذا ساعده في مرحلة لاحقة في عمل أشياء خاصة بالهاند ميد فعمل تصميم مسبق على الكمبيوتر يساعد كثيرا في نجاح التصميم الفعلي وتنفيذه.

وقال إنه منذ مارس 2020 شرع في العمل المنزلي وبدأت حجم الأعمال الموكلة له تقل وبالتالي المرتبات انخفضت؛ ففكر في الأمر بشكل إيجابي بأنه يمكنه القيام بممارسة فنه وهواية الرسم الخاصة به ونشره وفي الوقت نفسه جني المال منه.

وخطرت له فكرة ممارسة ال String Art وتعلمه منذ الصفر وبدأ تجربة عمل تابلوهات؛ وأنشأ صفحة على الإنترنت ليعرض عمله عليها ووجد إعجاب كبير جدا من الأشخاص.

ويصف أن علم الString Art دقيق جدا ويحتاج صبر ومجهود كبير، لأنه إذا ركزنا فى تفاصيله سنجدها صغيرة ومعقدة مثل تحويل رسمة لشئ ملموس.



وعن طريقة تصميم هذا الفن يقول إنه يبدأ بعمل التصميم على الكمبيوتر؛ ثم يطبع الرسمة بالمقاسات بعد تحديدها ويضعها على لوح خشبي ملائم ويشترط أن يكون له سمك لا يقل عن 10 مليميتر ثم يبدأ بتحديد كيفية دق المسامير؛ وهنا يشترط أن تكون خطوط الرسمة واضحة حتي يتمكن من وضع المسامير بطريقة متساوية فى الطول مع بعضها البعض وتكون على قرابة 90 درجة عمودي على اللوحة؛ وبعد الانتهاء من هذه العملية تصبح الرسمة مرسومة بالمسامير كاملة فوق الورقة التي طبع عليها التصميم بعدها يبدأ بفك الورقة بسلاسة وبالتالي يحصل على الرسمة في شكل المسامسر فوق لوح الخشب؛ ثم يبدأ يغزل فوقها الخيوط المناسبة بالألوان التي تم تحديدها على الكمبيوتر .

وأضاف أن الخيوط ليها طريقة معينة في الغزل بها بحيث تصبح جميع الأماكن على نفس درجة اللون ولا توجد منطقة اغمق من الأخرى وبالتالي فاالتابلوهات تستغرق مجهود ووقت كبير جدا؛ فعمل تابلوه واحد يستغرق من 3 ل 10 أيام؛ واختتم أنه صمم تابلوهات لم يكن يتوقع القيام بها من قبل أبرزها تابلوه يحمل إسم ورمز النادي الأهلي.