الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الدين لله

من أعظم كنوز الله.. عضو لجنة الدعوة بالأزهر يوضح فضل قيام الليل

عضو لجنة الدعوة بالازهر
عضو لجنة الدعوة بالازهر

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن قيام الليل من الكنوز العظيمة في الأرض التي لا يعرف قيمتها الكثير من المسلمين، حيث يتنزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من داع فاستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له؟.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ربما يتكاسل البعض عن قيام الليل، أو يتجاهله خاصة في البرد والأجواء المناخية المتغيرة، ولكننا نحن في فرصة عظيمة وهو فصل الشتاء، فقد قال النبي الشتاء غنيمة العابدين، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: “تتنزل فيه البركة.. ليله طويل للقيام.. ونهاره قصير للصيام”.

وأشار إلى أن الليل في فصل الشتاء طويل تستطيع أيها المسلم أن تنام وتستريح، وتستطيع الاستيقاظ قبل أذان الفجر بربع ساعة أو بنصف ساعة، تتوضأ فيها وتصلي ركعتين، وأربعة أو قدر الاستطاعة وتكون من الناس الذين قاموا في السحر.

وتابع: إذا قمت للصلاة مرة واثنين وثلاثة بالليل سوف يبدأ الجسم في التعود للقيام، وتصلى الفجر وتستطيع أن تنام مرة أخرى ثم تستيقظ للعمل والسعى مرة أخرى، فهذه فرصة عظيمة للقاء الله، فاحرص عليه.

وقال عبد الرازق في مقطع فيديو آخر، إن الدين الإسلامي يتلخص في ثلاثة كلمات هم: “التوحيد والتزكية والعمران”.

وأضاف عضو اللجنة العليا، أن توحيد الله عز وجل يتمثل في قوله تعالى:" وما أمروا إلا ليعبدوا الله" وقال " قل هو الله أحد" فلا دين من غير توحيد لله عز وجل، والتزكية هو تزكية نفسي بالبعد عن المعاصي والذنوب، ونزكية مالى بالزكاة والصدقات، وتزكية غيري بالأخلاق الفاضلة، وأما العمران هو الذي يتمثل في قول الله:"أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".

الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر قيام الليل المسلمين

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