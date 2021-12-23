الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الوردة البيضاء والغابة السوداء».. رواية مستوحاة من أدب الحروب

رواية الوردة البيضاء
رواية "الوردة البيضاء والغابة السوداء"

أصدرت العربي للنشر والتوزيع رواية "الوردة البيضاء و الغابة السوداء" للكاتب الأيرلندي "أوين دمبسي" ومن ترجمة محمد عثمان خليفة. 

وتنتمي الرواية إلى أدب الحروب حيث تدور أحداثها في ألمانيا في خضم الحرب العالمية الثانية وسيطرة النازية على ألمانيا وكافة أوروبا الشرقية.

تدور الرواية حول شابة ألمانية تعمل ممرضة تتأثر شخصيتها بتصاعد الأحداث والتحولات السياسية في ألمانيا منذ بداية الثلاثينيات، وتمر بالكثير من التغيرات الفكرية وتتبدل آرائها بدءًا من تأييد النازية والعمل ضمن فرقها حتى القبض عليها ومحاكتها بتهمة الخيانة العظمى. وتبدأ الأحداث عندما تقرر الانتحار في الغابة السوداء بعدما فقدت كل شيء تملكه في الحياة إثر الحرب التي جاءت على كل شيء أحبته في حياتها وأصبحت تكره كل أطرافها، حتى تجد طيارًا ألمانيًا فاقدًا للوعي ومصابًا بشدة راقدًا على الثلج، ليبدأ الصراع داخلها حول تركه انتقامًا مما فعله بها النازيون أم تقوم بواجبها المهني وتنقذ حياته وتبقي على حياتها التي وجدت لها سببًا أخيرًا للعيش. حتى تكتشف أثناء ذلك أنه يملك هوية أخرى وأنه ليس ألمانيًا، فيثير ريبتها وتقرر مساعدته والبحث خلفه لمعرفة حقيقته وسبب وجوده في الغابة. ويعودا معًا إلى الماضي لنعرف كيف بدأت الأحداث وانتهت بهما في تلك النقطة، وفي ظل أخطر مراحل الحرب وأكثرها صعوبة نرى كيف أمكنهما الوثوق ببعضهما البعض والتعاون في مهمة تاريخية يمكن أن تغير مسار الحرب وحياتها إلى الأبد.

الكاتب "أوين دمبسي" ولد في دبلن بأيرلندا، انتقل إلى فيلادلفيا عام 2008، حيث يعمل مدرسًا ويعيش مع زوجته وولديه. كانت روايته الأولى التي لاقت الكثير من الاستحسان "العثور على ريبيكا" من ضمن العشرة الأوائل الأكثر مبيعًا في أمازون، وهو أيضًا مؤلف كتاب "فتيان بوجسايد".   

العربى للنشر والتوزيع رواية الوردة البيضاء والغابة السوداء الناشر شريف بكر أدب الحروب الحرب العالمية الثانية

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