السبت.. عرض الفيلم الروسى «تجاذب» بالهناجر

فى إطار موسمها الجديد، تعرض جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائى "محمود عبدالسميع" في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، فيلم الخيال العلمى الروسى "تجاذب" الذى سبق وتم تأجيل عرضه لأسباب فنية، إنتاج عام 2017 إخراج فيودور بوندارتشوك، ويقدمه "شريف جاد" نائب رئيس جمعية الفيلم ومدير النشاط الثقافى بالبيت الروسى.

تدور أحداث الفيلم حول مركبة فضائية من خارج كوكب الأرض تحطمت في منطقة تشيرتانوفو فى موسكو، مما جعل الحكومة الروسية تتخذ قراراً بإعلان الأحكام العرفية، ليشتعل غضب السكان المحليين من الضيف غير المرغوب فيه, وتقوم السلطات الروسية باعتقال الكائن الفضائى ثم هروبه وعودته من حيث آتى.



جدير بالذكر أن الفيلم الذى حقق مشاهدة عالية في روسيا وخارجها، يُعد من أضخم الأفلام السينمائية فى مجال الخيال العلمى، حيث استعان المخرج بدعم من الجيش الروسى الذي قام بتوفير المدرعات وطائرات الهيلوكوبتر وطائرات بدون طيار والمركبات المضادة للغاز، بالإضافة لحاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنستوف.

ومن جانبه صرح الفنان "محمود عبدالسميع" بأن العرض يأتى فى إطار برنامجى التعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب والبيت الروسى بالقاهرة برئاسة مراد جاتين, وفى إطار حرصنا علي تنفيذ برنامجنا رغم الصعوبات التى تواجه جمعية الفيلم التي تعد من أعرق الجمعيات السينمائية فى مصر التى تم تأسيسها عام 1960.

ومن جانبه صرح "جاد"، بأن الاختيار وقع على هذا الفيلم لإتاحة الفرصة للتعرف علي التيار الجديد للمخرجين الشباب في روسيا ومنهم فيودور بوندارتشوك ابن المخرج الكبير سيرجي بوندارتشوك، صاحب فيلم الحرب والسلام والذي يعد واحداً من أهم 10 أفلام فى تاريخ السينما العالمية.

ويعرض المركز عددا كبيرا من الأعمال السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.