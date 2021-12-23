تصادم قطار بسيارة فى منطقة الرشاح بمركز الخانكة

وقع حادث تصادم بين قطار الخانكة بمحافظة القليوبية وسيارة نقل أعلى كوبري الرشاح وأبوزعبل، اليوم الخميس، دون أن يسفر الحادث عن ثمة إصابات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية ،إخطارا من العميد شريف الدخاخنى، مأمور مركز شرطة الخانكة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بقطار الخانكة.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز الخانكة، ومعاونه النقيب محمد إمبابي ومحمد خالد بالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين مدينة الخانكة وأبوزعبل، حيث اصطدم القطار بسيارة نقل ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر بالأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.