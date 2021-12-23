الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

دراما رمضان 2022.. منة شلبى تبدأ تصوير «اتجاه إجبارى» مطلع العام الجديد

منة شلبي
منة شلبي

تستعد الفنانة منة شلبي لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "اتجاه إجباري"، والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2022 المقبل.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع العمل يعكفون خلال الفترة الحالية لوضع الخطة الزمنية والمكانية للعمل، بالإضافة إلى الاستقرار على القائمة النهائية للفنانين المشاركين بالعمل، مشيرًا إلى أنهم من المقرر بدأ تصويره مطلع العام الجديد المقبل داخل الديكور المخصص للعمل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وانتهى مؤلف العمل من كتابة ما يقرب من 8 حلقات من سيناريو المسلسل، وقام بتسليمهم للجهة المنتجة استعدادًا لبدء تصوير أولى الحلقات، وتدور أحداث مسلسل اتجاه إجباري حول قصة حقيقية، وتظهر منة شلبي خلاله بشخصية أم تعمل مهندسة إلكترونيات، تمر بالعديد من الأزمات وتحاول حلها، ويقدم أحمد داود شخصية زوج منة شلبي في الأحداث.

"اتجاه إجباري" اسم مؤقت للعمل حيث من المقرر تغيير اسم المسلسل لاسم آخر خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لم يستقر صناعه على الاسم الجديد، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة فقط.

ويعد مسلسل "اتجاه إجبارى" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبوذكرى، حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سويًا مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى.

وتنتظر منة شلبى طرح فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما مؤخرًا الأول هو "الجريمة" مع أحمد عز وماجد الكدوانى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة، والثانى "من أجل زيكو" تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، ومحمد ثروت.

وكان آخر أعمال منة شلبي الدرامية الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، ويُعرض لها الآن فيلم الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي وعدد كبير من النجوم وحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه في السينمات وكان من إخراج شريف عرفة.

كما انتهت منة مؤخرًا من تصوير فيلم الجريمة الذي يجمعها مع أحمد عز، والذي تدور أحداثه في السبعينيات، وقصة وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحوار أمين جمال.

العام الجديد 2022 اتجاه إجباري منة شلبي تصوير بدأ مطلع

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