6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب الأحد

يواصل مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وطبقًا لجدول أعمال المجلس، فسوف يناقش المجلس موعد 6 طلبات مناقشة مقدمة من النواب.

وجاءت الطلبات، كالتالى:

1- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.

2- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.

3- طلب مناقشة مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

4- طلب مناقشة مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

5- طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

6- طلب مناقشة مقدم من النائب عبدالمنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.