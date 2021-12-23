الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وطبقًا لجدول أعمال المجلس، فسوف يناقش المجلس موعد 6 طلبات مناقشة مقدمة من النواب.

وجاءت الطلبات، كالتالى: 

 1- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.

 2- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.

 3- طلب مناقشة مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

 4- طلب مناقشة مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

 5- طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

 6- طلب مناقشة مقدم من النائب عبدالمنعم إمام وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي طلبات مناقشة النواب الحكومة

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وائل لطفي

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