استقبال 150 ألف طن سلع استراتيجية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

شهدت حركه الملاحه البحرية وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 150 ألف طن تقريبا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1917 حاوية مكافئة.



وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 57 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 36 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد السيد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، لليوم الثاني علي التوالي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديري الإدارات التعليمية.