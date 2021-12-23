مودي جميل ينتهي من تصوير دوره في مسلسل «المماليك» استعدادًا لعرضه

انتهى الفنان الشاب مودي جميل من تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد "المماليك" والمقرر عرضه بداية العام الجديد على شبكة قنوات النهار.

ويلعب مودي جميل دور صبي كوافير يعمل مع رانيا يوسف في نفس المحل الذي تعمل به وينشب بينهم خلاف حاد وتتوالى الأحداث.

وأقامت الشركة المنتجة لمسلسل “المماليك” أمس مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد للإعلان عن تفاصيل العمل قبل انطلاق أولى حلقاته على الشاشة في 1 يناير المقبل وحضر المؤتمر نجوم العمل بالكامل إضافة إلى المنتج والمخرج حازم فودة وتغيب الفنان بيومي فؤاد عن المؤتمر لانشغاله بعدد من الأعمال الفنية.

تفاصيل مسلسل المماليك

وتدور أحداث مسلسل “المماليك” حول سالم الصالحي الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، التاجر الفاسد وأحد كبار المماليك، حتى هند التي تجسد دورها رانيا يوسف -الفتاة الجميلة الفقيرة- تحول مسار حياتها إلي دنيا الفساد فتصبح ضمن “المماليك” وتتوالى المفاجآت في طاحونة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بين الحب والكره والانتقام وتظهر أسرار الشخصيات في إطار درامي قوي.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي ويظهر بيومي فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة يتناولها المسلسل في سياق درامي مشوق.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل "المماليك"، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.