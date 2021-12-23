تأجيل دعوى تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه لـ«العدل جروب»
أجلت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من هيثم عباس المحامي وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لاخلالها بالتعاقد إلى جلسة 20 يناير المقبل.
حملت الدعوى رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ مدنى وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية» لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وصرح هيثم عباس المحامي بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.