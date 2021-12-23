مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي على قناة DMC

تصدرت مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي التريند خلال الساعات القليلة الماضية وحصدت نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبطال العمل الفني وأحداث العمل الفني وعدد حلقاته وتردد القنوات العارضة للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة المواعيد التي خصصتها قناة DMC لعرض المسلسل الحلقات المنفصلة المتصلة إلا أنا، حيث حصلت حكاية "حلم حياتي" على نسب مشاهدة عالية من قبل الجمهور، حيث يتم عرض المسلسل من يوم السبت إلى الأربعاء أسبوعيا في تمام الساعة الثامنة عشر مساءا فيما يتم عرض المسلسل للمرة الأولى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتعاد للمرة الثانية في الثانية عشر ظهر اليوم التالي حيث تدور أحداث كل حكاية في إطار 10 حلقات متصلة تتناول قضايا مختلفة تهم الرأي العام وتحاول تسليط الضوء على بعض الفئات المختلفة في المجتمع وتفاصيل حياتهم البسيطة التي يصعب رؤيتها من خضم ظروف المجتمع.

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أحداث حكاية حلم حياتي

يمكن للجمهور متابعة مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي التي تحكى عن فتاة تعاني من التوحد تدعى خديجة تبلغ من العمر 19 عاما ترغب في التمثيل وبالفعل تلتحق بمسرح الكلية ولكنها تواجه الكثير من التنمر المسلسل من بطولة مايا السيد ويوسف عثمان ومنة عرفة ويتام قمر.

تردد قناة DMC عبر النايل سات

استطاع مسلسل إلا أنا أن يجمع أفراد الأسرة لمتابعة أحداث حكاية "حلم حياتي" المعروض حاليا على شاشة قنوات DMC الفضائية والتي يمكن ضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11449 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب أفقي وذلك للحصول على شاشة بصوت وصورة ذات جودة عالية بتقنية DH حيث تعرض القناة عبر شاشتها مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج الترفيهية التي تجذب انتباه شريحة عريضة من المجتمع المصري منذ إنشائها في 2017 حيث تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية بفضل المجموعة المختارة المتنوعة من الدراما المعروضة عبر شاشتها.