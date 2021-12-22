الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاء عامر وفادية عبدالغنى تنضمان لأبطال مسلسل «أحوال شخصية»

النجمتين وفاء عامر
النجمتين وفاء عامر و فادية عبد الغني

تعاقدت النجمتين وفاء عامر وفادية عبدالغني، اليوم الأربعاء، مع شركة “العدل جروب” للمشاركة في بطولة مسلسل “أحوال شخصية” مع النجمة نيللي كريم.

 

يبدأ صناع وفريق عمل مسلسل “أحوال شخصية” تصوير أولى مشاهد العمل خلال أيام استعدادًا للدخول به ضمن الموسم الرمضاني 2022، حيث تعقد الشركة المنتجة جلسات عمل مكثفة مع أبطال المسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل؛ استعدادًا لانطلاق التصوير. 

ويبدأ المخرج ماندو العدل معاينة أماكن التصوير المختلفة لبناء الديكورات الخاصة بالمسلسل وتحديد موعد انطلاق التصوير. 

أبطال مسلسل أحوال شخصية لـ"نيللي كريم"

واختار المخرج محمد جمال العدل كلًا من الفنان أحمد حاتم والفنان شريف سلامة للقيام بالبطولة الرجالية في المسلسل الجديد، كما تم الاتفاق على مشاركة الفنانة وفاء عامر في البطولة النسائية وجار اختيار الفنانين في الأدوار الثانية والمساعدة في العمل الجديد.

وتلعب نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور سيدة تعمل بمصلحة الأحوال المدنية وتعاني من مشاكل مع زوجها. 

نيللي و«الجسر»

من ناحية أخرى، انتهت نيللي كريم خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «الجسر»، الذي تقدمه مع المخرج بيتر ميمي والفنان عمرو سعد، وانتهت من تصوير مشاهدها وتستعد لعرضه على إحدى المنصات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتنتظر نيللي عرض مسلسل "الجسر" بطولتها مع عمرو سعد تدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى خلاله دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

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