جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاسكندرية جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

وتبدأ امتحانات المهام، يوم 26 ديسمبر الجارى وينتهى يوم 29 دسمبر الجاري، على أن يكون زمن الامتحان حصتان، ويوجد راحة بين كل حصة وحصة.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وقال: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية ولذلك أحببت أن اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجي الشائعات ودعاة الهلع والخوف. هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

ما معنى المهام الأدائية؟

هى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

وصف المهام الأدائية:

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية)

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.