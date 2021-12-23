محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع بنها بتكلفة 12 مليون جنيه

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة بنها، لمتابعة أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة شملت شارع الأمل وشارع الشرطة العسكرية وشارع تامر عبد الفضيل، بمنطقة مواقف بنها، حيث تقوم المحافظة بتطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا بهدف تحقيق السيولة المرورية واعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل حيث تم الإنتهاء من تغيير المرافق (كهرباء والمياه والغاز والتليفونات) بتكلفة 3 مليون جنيه، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية كما تم نقل كبائن الكهرباء وجاري أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ شارع الشرطة العسكرية تمهيدا لتطويره ورصفه بتكلفة 3 مليون جنيه والتنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحه أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية باعتباره شارعا حيويا سيحل الاختناق المروري بشارع الخدمة الاجتماعية.

وتفقد المحافظ شارع الشهيد تامر عبد الفضيل، الجاري تطويره بتكلفة 3 مليون جنيه وتشتمل أعمال التطوير على تغيير المرافق وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفة مشاه ورصف الشارع بطول 1 كيلو متر.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص، مطالبًا رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تنفيذ المشروع.

وشدد المحافظ على رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من نقل باقي المرافق التي تعوق أعمال التطوير، للبدء فورا في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على ضرروة تكثيف ورديات العمل خلال الفترة المسائية، لعدم وجود تزاحم مروري خلال تلك الفترة لإتاحة الفرصة أمام أعمال نقل المرافق، تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يوميا لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.