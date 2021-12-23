الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح «فايزر» إلى باكستان

فايزر
فايزر

أعلنت الولايات المتحدة، شحن 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لباكستان؛ لمواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة.
وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، أن هذا التبرع يرفع إجمالي جرعات اللقاحات التي قدمتها الحكومة الأمريكية لباكستان إلى 32.6 مليون جرعة.
وأوضحت أن الدفعة الأخيرة التي تم شحنها إلى باكستان هي من بين 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر" اشترتها حكومة الولايات المتحدة هذا الصيف لنشرها بين 92 دولة في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن باكستان تلقت لقاحات من الولايات المتحدة أكثر من أية دولة أخرى في العالم، كما قدمت الحكومة الأمريكية أيضًا 69.4 مليون دولار لباكستان كمساعدة في مجال مكافحة فيروس كورونا.
فيما أعلنت الصحة السريلانكية أن الولايات المتحدة تبرعت بـ820 ألف جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر بيونتيك لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كورونا.
وقال القائم بأعمال البعثة الأمريكية في سريلانكا وجزر المالديف مارتن كيلي، إن الولايات المتحدة تبرعت الآن بما مجموعه 3.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بينما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 17.9 مليون دولار إلى وزارة الصحة السريلانكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تدعم جهود سريلانكا المستمرة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

 وأوضح أن التطعيم على نطاق واسع أمر حيوي لإنهاء الوباء ومنع ظهور متغيرات جديدة، وإعادة بناء سبل العيش، وبالتعاون مع وزارة الصحة السريلانكية، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، نبذل قصارى جهدنا لبناء عالم أكثر أمانًا وأمنًا من خطر الأمراض المعدية.

اسلام اباد باكستان الولايات المتحدة أمريكا لقاح فايزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021

أسعار البنزين الجديدة يناير 2022.. لجنة التسعير التلقائى تجتمع خلال أيام

«البترول» تعلن فحص جميع السيارات «ملاكى- أجرة» مجانًا لتحويلها للعمل بالغاز

ضبط سائق يقود سيارته تحت تأثير «حشيش وأفيون وبانجو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى