الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح «فايزر» إلى باكستان

أعلنت الولايات المتحدة، شحن 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لباكستان؛ لمواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، أن هذا التبرع يرفع إجمالي جرعات اللقاحات التي قدمتها الحكومة الأمريكية لباكستان إلى 32.6 مليون جرعة.

وأوضحت أن الدفعة الأخيرة التي تم شحنها إلى باكستان هي من بين 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر" اشترتها حكومة الولايات المتحدة هذا الصيف لنشرها بين 92 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن باكستان تلقت لقاحات من الولايات المتحدة أكثر من أية دولة أخرى في العالم، كما قدمت الحكومة الأمريكية أيضًا 69.4 مليون دولار لباكستان كمساعدة في مجال مكافحة فيروس كورونا.

فيما أعلنت الصحة السريلانكية أن الولايات المتحدة تبرعت بـ820 ألف جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر بيونتيك لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كورونا.

وقال القائم بأعمال البعثة الأمريكية في سريلانكا وجزر المالديف مارتن كيلي، إن الولايات المتحدة تبرعت الآن بما مجموعه 3.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بينما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 17.9 مليون دولار إلى وزارة الصحة السريلانكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تدعم جهود سريلانكا المستمرة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح أن التطعيم على نطاق واسع أمر حيوي لإنهاء الوباء ومنع ظهور متغيرات جديدة، وإعادة بناء سبل العيش، وبالتعاون مع وزارة الصحة السريلانكية، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، نبذل قصارى جهدنا لبناء عالم أكثر أمانًا وأمنًا من خطر الأمراض المعدية.