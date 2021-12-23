سقوط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من البانجو في حملة بأسوان

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو و550 جرامًا، وذلك خلال حملة أمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.