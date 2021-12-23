الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة المرور اليوم الخميس.. زحام في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، خلال فترة الذروة الصباحية حالة من الزحام المروري في حركة السيارات بالتزامن مع ذهاب المواطنين إلى أماكن عملهم.

ويتواجد رجال المرورعلى الطرق لتنظيم حركة السيارات والتدخل السريع لتيسر المرور لتخفيف الكثافات المرورية، وكذلك التدخل السريع لإزالة لرفع آثار الأعطال لضمان سهولة تنقل المواطنين بالسيارات لقضاء مصالحهم والوصول لعملهم بالسرعة المرجوة.

وشهد محور صلاح سالم المتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، حالة من الزحام والتباطؤ في حركة السيارات وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر بطئ في حركة السيارات أعلى كوبرى 15  مايو للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

فيما ظهرت  حالة الزحام المروري السيارات؛ أعلى محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة اليوم؛ في الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما شهد الطريق العكسي المتجة إلى القاهرة الجديدة حالة من السيولة أمام حركة السيارات .

وظهر انسياب في حركة سيرالسيارات  بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع الزحام المروري في  حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت حالة من الزحام المروري أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح والمعصرة.

وتواجدت كثافات في حركة السيارات على الكورنيش من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة، وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.

السيارات القاهرة الجيزة المرور كثافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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