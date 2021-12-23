الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى: «مصر القديمة» تبث الحياة فى قطاع السياحة

الأقصر
الأقصر

توقع موقع "ذا أفريكا ريبورت" أن تشهد مصر انتعاشة قوية في قطاع السياحة الذي تضرر جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “مصر القديمة” سوف تبث الحياة في قطاع السياحة المصرية بعد ركوده.

وتابع: لقد شهدت مصر سلسلة من الاكتشافات الحديثة، وافتتاح مواقع أثرية ومتاحف جديدة ومجددة لتنشيط قطاع السياحة.

وأضاف الموقع الأفريقي: كان افتتاح شارع أبو الهول الواقع في مدينة الأقصر، والذي يعود تاريخه إلى 3000 عام، الشهر الماضي، بعد أكثر من 70 عامًا من اكتشافه أحدث خطوة بارزة في سلسلة الجهود المصرية لإنعاش قطاع السياحة.

ويربط الشارع الذي يبلغ طوله 2700 متر معابد الكرنك والأقصر، الذي تصطف عليه تماثيل أبو الهول والتماثيل ذات رأس الكبش، ويمتد من الشمال إلى الجنوب عبر مدينة طيبة القديمة، كما  تم بناؤه على مدار 1000 عام، من عهد الملك توت عنخ آمون حتى عهد الملك نخت أنبو الأول.

يأتي هذا فيما رشح موقع "هوستل تور" الإسباني، مصر وجهة سياحية مناسبة لقضاء الكريسماس. 

وقال الموقع الإسباني إن مصر تأسرك بجمالها الأخاذ وتراثها وتاريخها الغني فهي أصل الحضارة في العالم.

وتابع: السفر إلى مصر يعني الدخول في متاهة من الألغاز حيث الكنوز والأسرار الفرعونية الكثيرة، وتعد الرحلة البحرية على نهر النيل في الأقصر وأسوان هي الوسيلة الأفضل للتعرف على جمال مصر، وثرواتها الغنية فضلا عن زيارة مدينة القاهرة الأثرية.

وتابع الموقع أن زيارة مدينة الأقصر أمر لابد من القيام به ووصف الموقع مدينة الأقصر بالمدينة المليئة بالآثار العظيمة حيث معابد الأقصر والكرنك، ووادي الملوك، ومعبد الملكة حتشبسوت، وتمثال ممنون، ومعبد الإله حورس وكوم أمبو.

كما وصف الموقع مدينة أسوان بالمدينة الساحرة، حيث معبد أبو سمبل ومعابدها المخصصة لرمسيس الثاني ونفرتاري، أحد أروع المباني التي تجسد العديد من  القصص الفرعونية.

وعن مدينة القاهرة قال الموقع: القاهرة المهيبة، تعتبر أكبر مدينة في أفريقيا، والتي تأسر القلوب بثروتها الأثرية، حيث أهرامات الجيزة الشهيرة وأبو الهول وأيضًا مقبرة سقارة وممفيس.

موقع ذا افريكا ريبورت موقع ذا افريكا ريبورت الإفريقي أسهم قطاع السياحة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 23 ديسمبر 2021

جيلان علاء: تعرضت للتنمر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-12-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 23-12-2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى