تقرير أفريقى: «مصر القديمة» تبث الحياة فى قطاع السياحة

توقع موقع "ذا أفريكا ريبورت" أن تشهد مصر انتعاشة قوية في قطاع السياحة الذي تضرر جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “مصر القديمة” سوف تبث الحياة في قطاع السياحة المصرية بعد ركوده.

وتابع: لقد شهدت مصر سلسلة من الاكتشافات الحديثة، وافتتاح مواقع أثرية ومتاحف جديدة ومجددة لتنشيط قطاع السياحة.

وأضاف الموقع الأفريقي: كان افتتاح شارع أبو الهول الواقع في مدينة الأقصر، والذي يعود تاريخه إلى 3000 عام، الشهر الماضي، بعد أكثر من 70 عامًا من اكتشافه أحدث خطوة بارزة في سلسلة الجهود المصرية لإنعاش قطاع السياحة.

ويربط الشارع الذي يبلغ طوله 2700 متر معابد الكرنك والأقصر، الذي تصطف عليه تماثيل أبو الهول والتماثيل ذات رأس الكبش، ويمتد من الشمال إلى الجنوب عبر مدينة طيبة القديمة، كما تم بناؤه على مدار 1000 عام، من عهد الملك توت عنخ آمون حتى عهد الملك نخت أنبو الأول.

يأتي هذا فيما رشح موقع "هوستل تور" الإسباني، مصر وجهة سياحية مناسبة لقضاء الكريسماس.

وقال الموقع الإسباني إن مصر تأسرك بجمالها الأخاذ وتراثها وتاريخها الغني فهي أصل الحضارة في العالم.

وتابع: السفر إلى مصر يعني الدخول في متاهة من الألغاز حيث الكنوز والأسرار الفرعونية الكثيرة، وتعد الرحلة البحرية على نهر النيل في الأقصر وأسوان هي الوسيلة الأفضل للتعرف على جمال مصر، وثرواتها الغنية فضلا عن زيارة مدينة القاهرة الأثرية.

وتابع الموقع أن زيارة مدينة الأقصر أمر لابد من القيام به ووصف الموقع مدينة الأقصر بالمدينة المليئة بالآثار العظيمة حيث معابد الأقصر والكرنك، ووادي الملوك، ومعبد الملكة حتشبسوت، وتمثال ممنون، ومعبد الإله حورس وكوم أمبو.

كما وصف الموقع مدينة أسوان بالمدينة الساحرة، حيث معبد أبو سمبل ومعابدها المخصصة لرمسيس الثاني ونفرتاري، أحد أروع المباني التي تجسد العديد من القصص الفرعونية.

وعن مدينة القاهرة قال الموقع: القاهرة المهيبة، تعتبر أكبر مدينة في أفريقيا، والتي تأسر القلوب بثروتها الأثرية، حيث أهرامات الجيزة الشهيرة وأبو الهول وأيضًا مقبرة سقارة وممفيس.