الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل

الضبطية
الضبطية

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل.

وأوضحت إدارة جمرك مطار سوهاج في بيانها أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ويز أير من أبوظبى اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب ع . خ . ا مصرى الجنسية، وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسومًا جمركية؟ أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص فتلاحظ وجود زجاجات وأشياء متماثلة، وتم تشكيل لجنة جمركية فتبين وجود ٥٣٠ زجاجة طلاء أظافر منشأ أمريكي و٩٦ زجاجة مغذى شعر سويسرى و١٠٠٠ قطعة كتالوج ألوان خشبية لطلاء الأظافر.

وأكدت إدارة الجمرك أن التعويض الجمركى المستحق بلغ ٢٢٠ ألف جنيه.

وتحرر محضر ضبط للراكب رقم ٩ لسنة ٢٠٢١، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فحص اجراءات ضبط تهريب مصري المركزى عرف مدير جنوب استيراد الجمارك قطع لجنة

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