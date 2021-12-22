الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامي وحيد: دوري في «المماليك» يصعب تصنيفه

ابطال مسلسل المماليك
ابطال مسلسل المماليك

قال الفنان رامي وحيد، إنه متحمس بشدة لعرض مسلسل المماليك خاصة وأنه يقدم خلاله شخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، والذي من المقرر عرضه يناير المقبل.

وأضاف: “من أصعب الأدوار وشخصية يصعب تصنيفها، ويعد التعاون الثاني مع رانيا يوسف ومحمد لطفي”. 

وتدور الأحداث حول سالم الصالحي الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، التاجر الفاسد وأحد كبار المماليك، حتي هند التى تجسد دورها رانيا يوسف -الفتاة الجميلة الفقيرة- تحول مسار حياتها إلي دنيا الفساد فتصبح ضمن المماليك وتتوالى المفاجآت في طاحونة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بين الحب والكره والانتقام و تظهر أسرار الشخصيات في إطار درامي قوي.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك"، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان و رامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

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