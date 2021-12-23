كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022

أعلنت وزارة الداخلية اعتماد نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022 من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ تمهيدّا لإعلانها رسميا عبر موقع أكاديمية الشرطة، والاتصال بالطلاب المقبولين هاتفيًا من قبل أكاديمية الشرطة المصرية، وإخبارهم بموعد الدراسة وتحديد يوم الذهاب إلى الأكاديمية لدفع المصروفات وبدء السنة الأولي الدراسية.

رابط نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021- 2022

أولًا: تسيجل الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة من خلال هذا الرابط (من هنا).

ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج المتقدمين لامتحانات أكاديمية الشرطة

ثالثًا: تسجيل بيانات الطالب المتقدم لكلية الشرطة.

رابع ًا : تحديد موعد خضوعه لاختبارات كلية الشرطة

خامسًا: الضغط على زر الاستعلام

أخيرًا: سيظهر موقف الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة ( قبول، رفض مع ذكر السبب).

شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2021

أن يكون الطالب المتقدم وابواه مصريين الجنسية .

لابد أن يكون حسن السير والسلوك .

ألا يكون له سبق جنائي أو مخل بالشرف والأمانة، هو او أحد اقاربه من الدرجة الأولى والثانية والثالثة .

يجب ألا يكون قد تم فصله من جهة حكومية بقرار تأديبي هو او احد عائلته.

ألا يقل طول القامة عن 170 سم ، ولا يزيد العمر عن 22 عامًا.

لابد من أن يكون مستوفي الشروط البدنية والصحية.

شروط القبول لحملة المؤهلات العليا 2021-2022