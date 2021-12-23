الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022

كلية الشرطة
كلية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية اعتماد نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022 من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ تمهيدّا لإعلانها رسميا عبر موقع أكاديمية الشرطة، والاتصال بالطلاب المقبولين هاتفيًا من قبل أكاديمية الشرطة المصرية، وإخبارهم بموعد الدراسة وتحديد يوم الذهاب إلى الأكاديمية لدفع المصروفات وبدء السنة الأولي الدراسية.

رابط نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021- 2022

أولًا: تسيجل الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة من خلال هذا الرابط (من هنا).

ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج المتقدمين لامتحانات أكاديمية الشرطة

ثالثًا: تسجيل بيانات الطالب المتقدم لكلية الشرطة.

رابعًا: تحديد موعد خضوعه لاختبارات كلية الشرطة

خامسًا: الضغط على زر الاستعلام

أخيرًا: سيظهر موقف الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة ( قبول، رفض مع ذكر السبب).

txt

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

txt

كيفية معرفة نتيجة كلية الشرطة 2021

شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2021

  • أن يكون الطالب المتقدم وابواه مصريين الجنسية .
  • لابد أن يكون حسن السير والسلوك .
  • ألا يكون له سبق جنائي أو مخل بالشرف والأمانة، هو او أحد اقاربه من الدرجة الأولى والثانية والثالثة .
  • يجب ألا يكون قد تم فصله من جهة حكومية بقرار تأديبي هو او احد عائلته.
  • ألا يقل طول القامة عن 170 سم ، ولا يزيد العمر عن 22 عامًا.
  • لابد من أن يكون مستوفي الشروط البدنية والصحية.

شروط القبول لحملة المؤهلات العليا 2021-2022

  • لا يزيد سن المتقدم بالبكالوريس او الليسانس عن 28 عامًا.
  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل علي الماجستير 30 عاما والمتقدم الحاصل علي الدكتوراه 35 عامًا.
  • ألا يقل طول القامة للطالب 165، والطالبات 160 سم.
  • عدم مرور عامين علي سنة التخرج.
  • اجتياز جميع المتقدمين اختبارات الكشف الطبي كاملة.
نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022 نتيجة اختبار كلية الشرطة نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021 وزير الداخلية أكاديمية الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

أمطار غزيرة وموجة برد شديد تضرب شمال سيناء

دراسة: الإخوان تستغل تدين المجتمع لأغراض أيديولوجية

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022

التحالف العربى يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف حوثية بصنعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى