كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022
أعلنت وزارة الداخلية اعتماد نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022 من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ تمهيدّا لإعلانها رسميا عبر موقع أكاديمية الشرطة، والاتصال بالطلاب المقبولين هاتفيًا من قبل أكاديمية الشرطة المصرية، وإخبارهم بموعد الدراسة وتحديد يوم الذهاب إلى الأكاديمية لدفع المصروفات وبدء السنة الأولي الدراسية.
رابط نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021- 2022
أولًا: تسيجل الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة من خلال هذا الرابط (من هنا).
ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج المتقدمين لامتحانات أكاديمية الشرطة
ثالثًا: تسجيل بيانات الطالب المتقدم لكلية الشرطة.
رابعًا: تحديد موعد خضوعه لاختبارات كلية الشرطة
خامسًا: الضغط على زر الاستعلام
أخيرًا: سيظهر موقف الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة ( قبول، رفض مع ذكر السبب).
شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2021
- أن يكون الطالب المتقدم وابواه مصريين الجنسية .
- لابد أن يكون حسن السير والسلوك .
- ألا يكون له سبق جنائي أو مخل بالشرف والأمانة، هو او أحد اقاربه من الدرجة الأولى والثانية والثالثة .
- يجب ألا يكون قد تم فصله من جهة حكومية بقرار تأديبي هو او احد عائلته.
- ألا يقل طول القامة عن 170 سم ، ولا يزيد العمر عن 22 عامًا.
- لابد من أن يكون مستوفي الشروط البدنية والصحية.
شروط القبول لحملة المؤهلات العليا 2021-2022
- لا يزيد سن المتقدم بالبكالوريس او الليسانس عن 28 عامًا.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل علي الماجستير 30 عاما والمتقدم الحاصل علي الدكتوراه 35 عامًا.
- ألا يقل طول القامة للطالب 165، والطالبات 160 سم.
- عدم مرور عامين علي سنة التخرج.
- اجتياز جميع المتقدمين اختبارات الكشف الطبي كاملة.