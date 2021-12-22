الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022 ازداد البحث عليها بعدما اقترب موعد ظهورها، وتتابع معكم جريدة الدستور التفاصيل كاملة، وننشر في السطور التالية الخطوات الصحيحة للاستعلام، والرابط بالخطوات والشروط الأساسية.

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

يمكن لجميع المواطنيين الذين يمتلكون شهادة الثانوية العامة والشهادة الأزهرية أو ما يعادلها من المتقدمين بأوراقهم في الاختبارات المقررة للالتحاق كلية الشرطة والخاضعين لكافة الكشوفات الطبية والبدنية والنفسية اللازمة، الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا من خلال اللينك الموقع الرسمي للوزارة الداخلية من خلال هذه الخطوات :-

(الخطوة الأولى): يجب تسيجل الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة من خلال هذا الرابط (من هنا)

(الخطوة الثانية): يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج المتقدمين لامتحانات أكاديمية الشرطة

(الخطوة الثالثة): يجب وضع كافة بيانات الطالب المتقدم للاختبارات (وضع الاسم رباعي، وضع الرقم القومي، وضع تاريخ الميلاد، وضع محافظة الإقامة،...)

(الخطوة الرابعة): يجب وضع موعد خضوعه لاختبارات كلية الشرطة

(الخطوة الخامسة): يجب الضغط على زر الاستعلام

(الخطوة السادسة): يجب ظهور موقف الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة ( قبول، رفض مع ذكر السبب)

موعد إعلان نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة

أوضحت أكاديمية الشرطة إعلان جميع كشوف نتائج الطلاب الخاضعين لاختبارات الالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة خلال الدقائق القادمة حيث يتم حاليا وضع كشف بأسماء جميع المقبولين وفحص كافة أوراق الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالالتحاق بالأكاديمية لهذا العام 2021-2022.

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شروط التقديم في كلية الشرطة 2022

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022 والشروط الأساسية للتقديم تعد من أبرز التساؤلات اليومية حيث تأتي الشروط فيما يلي:-