الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: مشروعات تنمية الصعيد إضافة لإنجازات الجمهورية الجديدة

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط وعدد من المشروعات التنموية بإقليم الصعيد، مشيرًا إلى أن ما تحقق في محافظات الصعيد يعد إنجازًا يُضاف إلى إنجازات الجمهورية الجديدة. 

وقال قريطم في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة ضاعفت من  المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها شركة أسيوط لتكرير البترول بجانب مشروعات المرافق والبنية التحتية ومنها محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا. وتوسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف وتوسعات محطة الصرف الصحى طنسا بنى مالو وتوسعات محطة معالجة صرف صحى أبوصير ومحطتي مياة دشنا وفرشوط بقنا  وأسيوط. 

وأكد قريطم، أن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة، فما تحقق في عهده يعد نهضة شاملة ومعجزة حقيقية تساعد على دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتنفيذ رؤية نصر للتنمية المستدامة 2030. 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

النائب علاء حمدي قريطم لرئيس عبدالفتاح السيسي إنتاج البنزين شركة أسيوط تكرير البترول

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