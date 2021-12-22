المشدد 3 سنوات لعامل اعتدى جنسيًا على طفل فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل ومقيم بإحدى قرى مركز طلخا محافظة الدقهلية، بعد اتهامه بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بأن اصطحبه داخل مسكنه وحسر عنه ملابسه وجثم فوقها وأحدث بها عدة إصابات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي وشعبان إبراهيم غالب وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبدالمعبود المتولي، في القضية رقم 7420 جنايات مركز شرطة طلخا والمقيدة برقم 1518 جنايات كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "المصري.إ.م.إ"، 18 سنة، عامل- مقيم قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، لأنه فى يوم 29/ 4/ 2021 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وحال كون المجني عليها طفلًا لم يجاوز الثماني عشر سنة ميلادية كاملة هتك عرض الطفل "ع.ر.ص.ع"، بالقوة بأن اصطحبه إلى داخل مسكنه وحسر عنه بنطاله جثم فوقه وأولج قضيبه بدبره، فأحدث إصابته الموصوفة آثارًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد "ر.ص.ع"، 44 سنة، خفير، والد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، أن نجله المجني عليه أنبأه باعتداء المتهم عليه جنسيًا بأن اصطحبه إلى داخل مسكنه وحسر عنه بنطاله وأعزى قصده إلى هتك عرضه.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة طلخا، أن تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة وفق تصوير والد المجني عليه.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بفحص المجني عليه موضعيًا، تبين وجود شرخ محمر اللون متورم الحواف ممتد عبر الاتصال الجلدي المخاطي لفتحة الشرج مع وجود هالة تكدمية بلون مزرق، مما يشير لحدوث تعدٍ جنسي حديث وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.