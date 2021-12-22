الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عاطل بحوزته 45 طربة حشيش في بني سويف

حشيش
حشيش

تمكنت وحدة مباحث مركز بني سويف، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً بورود معلومات للرائد أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف، تفيد قيام ش. م. 46 سنة وشهرته أبوفتحي عاطل ومقيم مركز بني سويف بحيازة كمية من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائه بدائرة المركز، احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية.

وبعرض المعلومات على اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، أمر على الفور بسرعة ضبطه، وبتقنين الإجراءات بإستئذان نيابة مركز بني سويف أعد الرائد أشرف الخولي كمينا له، وتمكن من ضبطه بمنزله وعثر على 45 طربة من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأنها كانت معدة للتوزيع علي عملائه احتفالا برأس السنة الميلادية، وأن المبلغ المالي من متحصلات عملية الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وإحيل إلي نيابة مركز بني سويف لتباشر التحقيق في الواقعة.

بني سويف ليلة رأس السنة أمن بني سويف المواد المخدرة طربة حشيش

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وائل لطفي

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