5 اقتراحات لتمضية ليالي الشتاء الباردة في المنزل

تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء الماضي أول أيام فصل الشتاء، الذي يستمر لثلاثة أشهر تقريبًا، لتزداد عدد ساعات المكوث في المنزل خاصة مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال الأيام الأولى لفصل الشتاء.

ووفقًا لموقع "brides"، فإن هناك عددًا من الأفكار التي يمكن القيام بها في المنزل في ليالي الشتاء الباردة نرصدها فى السطور التالية..

1- قم بتحضير فيلمًا

إنه الوقت المناسب كي يجتمع أفراد الأسرة حول فيلم جديد، خاصة لو كان من النوع الكوميدي، والذي يضيف نوعًا من البهجة على جميع أفراد الأسرة ويجعلكم تشعرون بليلة سعيدة، بصحبة الفيلم الجديد.

2- اقرأ كتابًا

حان الوقت لقراءة الكتب التي تضعها ضمن القائمة الطويلة للأعمال التي ترغب في قراءتها لكن خروجات الصيف ودعوات الأصدقاء إلى سهرات، كانت تحول دون ذلك.. الآن وقد اتجه الجميع إلى البقاء في المنزل، يمكن اعتبار الوقت مناسبًا لقراءة أحد هذه الكتب.

3- قم بتحضير طعام اليوم كاملًا

هناك فكرة جيدة يعرضها الموقع، وهي أن تقوم ربات البيوت، أو المسؤولين عن تقديم الطعام، بطهو الفطور والعشاء معًا، بحيث يكون الذهاب إلى المطبخ مرة واحدة، وفي باقي اليوم تقوم بممارسة الأنشطة والأفكار المختلفة، وتتمتع بمزيد من الدفئ.

4- مارس اليوجا

الوقت مناسب أيضًا للقيام بعمليات الاسترخاء وممارسة رياضة اليوجا، لما لها من فوائد كثيرة، فهي تعمل على صفاء ذهنك، وتمنحك دافع نحو الاستمرار في الحياة وأنت تتمتع بسعادة، ولديك من الأمال والأحلام ما يمكن تحقيقه.

5- إعداد المخبوزات خيار ممتاز

تبعث المخبوزات بالدفئ داخل جميل أرجاء المنزل، ورائحتها تُعزز من حب الشتاء لديك إن كنت تحبه بالفعل، أو تدفعك إلى محاولة التعلق به إن كنت ممن يفضلون حياة الصيف، كما أن مذاقها الدافئ يمنح جسدك مزيد من الدفء أيضًا.