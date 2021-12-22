الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مقام الفيضان».. رواية طلعت شاهين في هيئة الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رواية بعنوان «مقام الفيضان» للكاتب طلعت شاهين، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامتها نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وجاء في مقدمة الرواية تحذير يقول فيه الكاتب:

«من يحاول الإدعاء بأنه يعرف القرية التي تدور فيها أحداث هذه الرواية، أو الربط بين شخصياتها وشخصيات يعرفها في الواقع يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لأن القرية وشخصياتها لا يعرفها غير المؤلف وحده، ويحتفظ بسرها لأسباب عائلية.

كذلك أي محاولة من جانب أي قارىء لإعداد الأطباق والأطعمة التي تتضنتها هذه الرواية، دون الحصول على إذن كتابي مسبق، يعرض نفسه أيضًا للمساءلة القانونية، لأن أطعمة توصل إليها الكاتب بعد بحوث تاريخية وتجارب مطبخية طويلة، لتحديد مقادير عناصرها ومذاقاتها».

ومن المقرر أن تعرض الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مئات العناوين الجديدة، إلى جانب الآلاف من العناوين التي مر على صدورها أكثر من عام، وتقدم عليها تخفيضات كبيرة، لتشجيع الشباب ورواد المعرض على إقتناء الكتب، والقراءة، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية.

يشارك في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، المئات من دور النشر المصرية، والعربية، والأجنبية، التي تتنافس جميعها على بيع الكتب، من خلال العناوين والإصدارات التي ظلوا طيلة العام الماضي يصدورنها، لكبار الكتاب والمؤلفين في مصر الوطن العربي.

ويشهد المعرض في الدورة الجديدة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، في القاعات الكبرى، وساحة المعرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقايا من فيروس كورونا، كما يقد نشاط ثقافي وفني للأطفال، الذي يخصص لهم قاعة لكافة إصداراتهم والكتب التي يهتمون بها.

الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي رواية بعنوان مقام الفيضان للكاتب طلعب شاهي معرض القاهره الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس

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وائل لطفي

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