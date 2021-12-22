الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

الجنايات ترسل أوراق «دبور الإسماعيلية» للمفتى لإبداء الرأى فى الإعدام

إعدام
إعدام

أرسلت محكمة "جنايات الإسماعيلية" برئاسة المستشار أشرف محمد علي، اليوم الأربعاء، أوراق قضية المتهم "عبدالرحمن. ن"، الشهير بـ"دبور"، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه؟، وذبح "دبور" مواطناً وفصل رأسه عن جسده ومثّل بجثته أمام المارة في أحد شوارع الإسماعيلية.

اعترافات دبور المتهم بذبح مواطن في الإسماعيلية

واعترف "دبور" باستخدامه سلاحاً أبيض صغيراً سدد به عدة طعنات للمجني عليه، مضيفًا: "(أحمد) حاول يبعد عني ولكني لاحقته وكمّلت طعن، وطلعت السكينة الكبيرة وطعنته أكثر من طعنة".

وقال: «هي طلبت معايا كده لأني كنت شارب قبلها مخدر الشابو، وقعدت أضربه كذا ضربة على رأسه وجسمه وأكتافه، لغاية ما وقع على الأرض، وفضلت برضه مكمل بالسكينة الكبيرة على رأسه وجسمه ورقبته".

وتابع: "كان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز وبيقولي خلاص وأنا مركزتش معاه، وفضلت أكمل ضرب في أحمد، وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة فصلت بيها رأسه عن جسمه، وأخذت رأسه ومشيت بيها في شارع طنطا".

 

 

محكمة جنايات الإسماعيلية الراي الشرعي المارة شوارع الإسماعيلية اعترافات المتهم مخدر الشابو

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