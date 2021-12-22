الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طبيبة نفسية مزيفة أنشأت كيانا وهميا بالبحيرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة في البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس سيدة - انتحلت صفة طبيبة نفسية-، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدارة مركز للصحة النفسية يعطي شهادات دراسية مزورة.

بدأت الواقعة بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حول قيام إحدى السيدات - بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة واعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر المركز المشار إليها عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية ، العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز، شهادات تدريب مزورة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 2 كلاشيه منسوب للمركز، هاتف محمول، جهاز حاسب آلى بفحصهما تبين احتوائهما على عدد من الشهادات ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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