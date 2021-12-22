الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 7456 إصابة بكورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 7456 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 583 ألفا و65 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

وقالت السلطات إن عدد مصابي كورونا في حالة حرجة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند .1063 وكان أعلى مستوى سابق يبلغ 1025 وتم الإبلاغ عنه يوم الأحد.
 

وأضافت البلاد 78 حالة وفاة جراء الإصابة بـ"كورونا-١٩"، ليصل العدد الإجمالي إلى 4906
 

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه حتى يوم الأربعاء، تلقى 1ر85% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليونا، جرعاتهم الأولى من لقاحات كورونا، وتم تطعيم 1ر82% بالكامل، بينما حصل 5ر25% على جرعة معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرًا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

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