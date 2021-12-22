الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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اقتصاد

رئيس «كيما»: تطوير كيما أسوان إنجاز قومى لتنمية الصعيد

المهندس محمد حسنين
المهندس محمد حسنين رضوان

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مصنع كيما الجديد ساهم في إحداث تنمية صناعية على أعلى مستوى في الصعيد.

 وأضاف رئيس شركة كيما، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كيما أسوان يعد نموذج التنمية في الصعيد نظرا لارتفاع حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة فيه.

 وأشار رئيس الشركة إلى أن المصنع الجديد ساهم في توفير فرص عمل جديدة بالصعيد خاصة محافظة أسوان، موضحًا أن التنمية الصناعية في الصعيد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت ملحوظة للغاية.

وأكد أن ما تقوم به الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازًا قوميًا على أعلى مستوى في تنمية الصعيد.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة ستشهد افتتاح عدد المصانع الكبرى، حيث يشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروعات في توشكى الجديدة وأسوان الجديدة.

وأضاف في تصريحات له مساء اليوم، أن ما يحدث في أسوان أمر مبدع ومبادرة “حياة كريمة” ستنقل المحافظة نقلة كبيرة، مؤكدا أنه تم تنفيذ 823 مشروعا في أسوان.

وتابع: “لدينا أكبر 3 محاور في أسوان وستنتهي مشكلات القرى بعد الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، والمحاور الثلاثة في أسوان تحقق نقلة نوعية كبيرة في الطرق”.

 

وأوضح أن المحاور الثلاثة بأسوان تحقق التنمية المستدامة وتشجع على الاستثمار والتصدير، مؤكدا أن الرئيس السيسي سيفتتح السبت المقبل محور كلابشة بأسوان.

وأكد عطية أن حجم الطرق التى يتم تنفيذها بأسوان الآن لم تحدث من قبل والرئيس السيسي حريص على تنمية الصعيد منذ توليه المسئولية وتم تشغيل 27 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية.

وأوضح أن المنطقة الصناعية الجديدة ستحقق استثمارات كبيرة لأسوان وتضم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفر 15 ألف فرصة عمل بأسوان.

السيسي مشروعات كيما قطاع الاعمال رئيس شركة كيما القابضة للصناعات وزارة قطاع الأعمال

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