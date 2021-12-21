الإحصاء: صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 5.8 مليار جنيه

شهدت صادرات مصر من السلع نصف المصنعة نموًا بلغت نسبته 1.1% ، لتصل إلى 5.882 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 5.816 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 66.7 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت المواد البلاستيكية بأشكالها الأولية فى المرتبة الأولى بين الصادرات نصف مصنعة بقيمة 1.136 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 637.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 498.9 مليون دولار، يليها صادرات غزل القطن بقيمة 97.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 83.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13.9 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الكربون لـ 97.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 54.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.3 مليون دولار، كما ارتقعت صادرات زيوت ودهون نباتية وحيوانية بقيمة 91.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 70.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 21.4 مليون دولار.

وسجلت صادرات البروبان مسيل 74.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 39.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 35.7 مليون دولار، وصادرات حديد سيلكون بقيمة 51.9 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 7.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 44.2 مليون دولار، وصادرات صودا كاوية 32.031 مليون دولار مقابل 21.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 10.1 مليون دولار.