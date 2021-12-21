«الصبار والنرجس».. نباتات منزلية للاحتفال بالكريسماس (صور)

تعتبر نباتات عيد الميلاد مهمة للاحتفال بالكريسماس، ولضمان استمرار النبات الخاص بك خلال العام الجديد، اختر نباتًا في حالة جيدة لا توجد به أوراق جافة أو صفراء، ويجب ألا تكون التربة جافة وقاسية، ونعرض لكم فيما يلي بعض من أفضل النباتات التي يمكن شراءها.

نباتات الطحالب

هذا هو في الواقع نوع من الطحالب ذات أطراف بيضاء متجمدة، ويعد أصعب نبات في القائمة من حيث اقتناءه لأنه يحتاج إلى أطنان من الرطوبة.

إكليل الجبل

تتمتع إكليل الجبل برائحة لطيفة تشبه أشجار الصنوبر تجعلها نباتًا جميلًا على سطح الطاولة خلال العطلات، وغالبًا ما يتم تقطيعه إلى شكل شجرة، تأكد فقط من إعطائه ضوءًا ساطعًا، واتركه يجف قليلاً بعد ريه، ويمكن أن تعيش نباتات إكليل الجبل لسنوات ويمكن زراعتها في الهواء الطلق في المناخات الدافئة.

صبار عيد الميلاد

ينتشر صبار الكريسماس في كل مكان في أيام العطلات، ويعتبر هذا النبات ذو الأسعار المعقولة استثمارًا رائعًا لأنه يمكن أن يعيش لعقود، مما سيساعده على تكوين أزهار تتفتح مرة أخرى في الأعياد.

اللافندر

قد لا يكون النبات الأول الذي تفكر فيه في الأعياد، لكن رائحته المبهجة تجعله جذابًا، بالإضافة لأنه يعطي أكبر قدر ممكن من الضوء غالبًا ما يتم تقطيعه إلى شكل شجرة عيد الميلاد في هذا الوقت من العام.

النرجس

هذه الأزهار البيضاء لها رائحة خفيفة تذكرك بأن الشتاء لن يدوم إلى الأبد، ويتم شراءها كهدية للكريسماس مع التربة والوعاء أو السلة، ونضعها في الضوء الساطع والماء ، وسوف تزهر في غضون من 4 إلى 6 أسابيع.

شجرة الزيتون في طور نموها الأول

هذا النبات عند التفكير في عيد الميلاد، و لكنه نبات جميل وأنيق بإمكانك تضيفه إلى مجموعة الأزهار الخاصة بك أو تهديه لصديق، فأوراقه الخضراء الفضية ملفتة للنظر في أي مكان.