الاتحاد الأوروبي يخصص 1.7 مليون يورو لدعم المتضررين من إعصار الفلبين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 1.7 مليون يورو مبدئيًا للتمويل الإنساني لتوفير المساعدة الطارئة للأشخاص الأكثر تضررًا من إعصار "راي" في الفلبين، والمعروف محليًا باسم إعصار أوديت.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد، جانيز لينارتشيتش، في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي،" في استجابة فورية لإعصار "راي" الذي تسبب في دمار واسع النطاق وخسائر مؤسفة في الأرواح في الفلبين، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الفلبيني في هذه الأوقات الصعبة وقد بدأ في توفير إجراءات الإغاثة الطارئة للمتضررين بالتعاون الوثيق مع شركائنا في العمل الإنساني".

وأضاف البيان" أن هذا التمويل سيغطي الاحتياجات الفورية من خلال توفير الغذاء ومياه الشرب والمأوى وغيرها من المستلزمات، وسيعمل الشركاء في المجال الإنساني بشكل متساو على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك أنشطة تعزيز النظافة للتخفيف من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنح النقدية من المنتظر أن تُمكن المتضررين من إعالة أنفسهم خلال وقت النزوح.

وأصيب أكثر من 500 شخص جراء الإعصار، بينما فر أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم عندما ضرب الإعصار البلاد يوم الخميس الماضي، فيما وصف الصليب الأحمر في الفلبين، المشهد بـ"الخراب الكامل"، وذلك بعد أن دمرت العاصفة العديد من المنازل والمدارس والمستشفيات، ومازال الكثير من المناطق في وسط وجنوب الفلبين منعزلة، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء والاتصالات.