3 دول تعرب عن قلقها من احتكار روسيا لسوق الغاز الأوروبية

أعرب رؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا عن قلقهم العميق بشأن مشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2).

وأعرب رؤساء الدول الثلاث - في بيان مشترك - عن استعدادهم لاتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة احتكار روسيا لسوق الغاز الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "الرؤساء كرروا التزامهم القوي بمواصلة تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، وفي هذا الصدد أعربوا عن قلقهم العميق بشأن مشروع نورد ستريم 2 الذي يمثل تحديًا أمنيًا للمنطقة الأوروبية".

وقال الرؤساء إنهم على استعداد للعمل سويًا لمواجهة احتكار روسيا لسوق الغاز الأوروبية "التي تستخدم الطاقة كأداة جيوسياسية".

وانعقدت قمة لزعماء مثلث لوبلين- رؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا- في قرية هوتا، منطقة إيفانو فرانكيفسك.

وتم إنشاء مثلث لوبلين في يوليو 2020 من جانب وزراء خارجية أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، الذين وقعوا إعلانًا مشتركًا حول إنشاء تحالف إقليمي جديد، ومن بين أولويات التحالف تعزيز المنطقة ولأمن واندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتطوير التعاون الاقتصادي والعمل المشترك لمواجهة التهديدات المختلطة.

فيما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتدبير أزمة الغاز في أوروبا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق ردّه مع أوكرانيا ضد "عدوان الغاز" الروسي، مؤكدًا أن رؤساء الدول الأوروبية الـ27 مجتمعين في بروكسل، أن "هناك عدوان غاز فعلياً ضد الاتحاد الأوروبي، آمل أن تدرك دول الاتحاد الأوروبي الضرورة غير المسبوقة لبذل جهود مشتركة، وأن احترام القيم والقواعد الأوروبية هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الاستقلالية الأوروبية في مجال الطاقة. وهنا، لدى أوكرانيا أمر تقدّمه".