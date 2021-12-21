«معلقة في كالون الباب».. تفاصيل مناظرة النيابة لجثة طفل في التبين

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة نجل موظف داخل مسكنه في منطقة التبين.

وقررت النيابة تشريح جثة الطفل، وإعداد تقرير حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

- تفاصيل مناظرة النيابة للجثة

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أن عمره حوالي 8 سنوات، لا توجد إصابات في جسده، ومعلقة في كالون الباب بحبل داخل شقته بمنطقة التبين، ولا توجد شبهة جنائية حتى الآن.

وكان قد ورد بلاغ للمقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من موظف، يفيد فيه باكتشافه أثناء رجوعه للمنزل جثة نجله 8 سنوات، معلقة بكالون الباب.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعي "م"، يرتدي ملابسه ومعلق في باب غرفته، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.