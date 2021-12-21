الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«معلقة في كالون الباب».. تفاصيل مناظرة النيابة لجثة طفل في التبين

جثة
جثة

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة نجل موظف داخل مسكنه في منطقة التبين.

 وقررت النيابة تشريح جثة الطفل، وإعداد تقرير حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

- تفاصيل مناظرة النيابة للجثة

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أن عمره حوالي 8 سنوات، لا توجد إصابات في جسده، ومعلقة في كالون الباب بحبل داخل شقته بمنطقة التبين، ولا توجد شبهة جنائية حتى الآن.

وكان قد ورد بلاغ للمقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من موظف، يفيد فيه باكتشافه أثناء رجوعه للمنزل جثة نجله 8 سنوات، معلقة بكالون الباب.

 وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعي "م"، يرتدي ملابسه ومعلق في باب غرفته، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

نيابة مايو والتبين الجزئية موظف جثة واقعة العثور ملابسات الحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجل محمود عبدالعزيز يعقد قرانه: «عملتها واتجوزت يا حاج» (فيديو)

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة لـ 22 مارس

حقيقة ارتداء إيمى سمير غانم الحجاب

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه