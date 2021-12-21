تاجر المخدرات بالعمرانية: «بوفر المخدرات لنفسي ولمزاجي»

أدلى المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية، اليوم الثلاثاء، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، وقال إنه تاجر في الممنوعات لرغبته في الثراء السريع وتوفير مواد مخدرة لنفسه لتعاطيها.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد توزيعها على عملائه بمنطقة العمرانية والمناطق المجاورة لها، وأنه خصص هاتف محمول للتواصل مع زبائنه، وتوصيل البضائع لهم.

وأصدرت جهات التحقيق قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على عامل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه فى العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت وردت معلومات أكدتها تحريات رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، تفيد حيازة عامل لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه، واعتياده التنقل بين عدة أماكن بدائرة القسم.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.