كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة 

أعلنت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، أمس الإثنين، تسجيلها حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، إنه تم الإبلاغ عن الحالة الأخيرة في مزرعة حيث يتم تربية حوالي 12.000 بطة في بلدة يونجام الواقعة على بعد 384 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول.

وأضافت الوزارة أن السلطات الصحية طوقت الموقع وتقوم بإعدام البط هناك لمنع انتشار المرض خارج المزرعة.

يأتي هذا فيما سجلت كوريا الجنوبية 5202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 575 ألفًا و615 إصابة، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 52 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4828 وفاة، كما سجلت 49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات به إلى 227 شخصًا.



وحتى اليوم الثلاثاء، تلقى 84.9% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من لقاح كورونا، بينما تم تطعيم 82% بشكل كامل، فيما تلقى 24.1% جرعة معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.