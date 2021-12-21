الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضا من 120 في اليوم السابق.



وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 37 قبل يوم.



وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 100467 إصابة مؤكدة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

و على صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون) في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل - الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

كما أكد المركز - في بيان اليوم - أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.