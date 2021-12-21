الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

خضوع وزيرة خارجية كندا للحجر الصحى بعد نتائج إيجابية لاختبار كورونا

وزيرة خارجية كندا
وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي

أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي عن خضوعها للحجر الصحي بعد أن أظهر الاختبار السريع لفيروس كورونا لها نتائج إيجابية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت جولي: "بناء على توصيات الهيئات الصحية دخلت العزل الصحي وسأواصل العمل عبر الإنترنت... حتى الحصول على نتائج اختبار PCR".

 

وأعادت جولي إلى الأذهان ضرورة التطعيم وتلقي الجرعة المعززة لضمان سلامة العائلات في فترة الأعياد.

 

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات لمحاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 6973 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و889 ألفًا و428 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و97 حالة.

 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 65 مليونًا و33 ألفًا و888 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

 

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