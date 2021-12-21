بمشاركة متخصصى اللغة العربية.. «لغتنا والعالم» ندوة بالأعلى للثقافة الليلة

تقام بالمجلس الأعلي للثقافة، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق زووم، في بث مباشر، أمسية ثقافية بعنوان "لغتنا والعالم"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.



هذا ويشارك في الأمسية عدد من المتخصصين ومن دارسي اللغة العربية بعدد من دول العالم غير الناطقة بالعربية من بينها: ألمانيا، فرنسا، أذربيجان، الصين، كوريا، أفريقيا الوسطى، نيجيريا، تشاد، النيجر، سيريلانكا، وجورجيا.



وتتناول الأمسية عدد من المحاور والقضايا من بينها: وضع اللغة العربية في العالم الآن بالإضافة والتجارب المهمة في تقديم العربية لغير الناطقين بها - دور المؤسسات المصرية في نشر اللغة العربية (مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية- الإذاعة المصرية.. نموذجًا).





ــ الشاعر طارق فؤاد إبراهيم في ضيافة مبادرة كل يوم شاعر

في سياق متصل، وضمن فعاليا تبرنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، تبث في السادسة من مساء غد الأربعاء أمسية شعرية جديدة.



وضيف الأمسية هو الشاعر طارق فؤاد إبراهيم، والذي يقدم مجموعة من قصائده الشعرية وهي: بحث - للبعيد القريب - فضاًء كان رحبًا - ركض - أسئلة.



ــ إطلالة علي تاريخ المجلس الأعلي للثقافة

يشار إلي أن المجلس الأعلي للثقافة، كان قد صدر قرار بتأسيسه فى عام 1956 باسم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.



وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وطوال ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.



وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات



وشهد المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى العربى فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.